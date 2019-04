Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunkener Gast in Gewahrsam genommen

Ulm (ots)

Freitags, gegen 22.20 Uhr, entschied ein Gastwirt, dass ein Gast nun zu viel getankt hatte. Nach mehrmaliger Aufforderung schwankte der Betrunkene durch die Ausgangstür. Dann verspürte der 59-jährige ein dringendes Bedürfnis und verrichtete in aller Öffentlichkeit seine kleine Notdurft gegen die Treppe im Eingangsbereich. Anschließend legte er sich im Türbereich nieder und war nicht mehr zum Weitergehen zu bewegen. Die Beamten nahmen den Betrunkenen in Gewahrsam. Nach der Feststellung seiner Identität wurde er nach Hause verbracht und dort in die Obhut seiner Mitbewohner übergeben.

+++++++++++++++++++++++++640654;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell