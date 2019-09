Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbecher in Ganztagsschule

Hemer (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in die Räume der offenen Ganztagsschule am Stübecker Weg eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam ein Kellerfenster und kletterten in das Gebäude. Im Inneren wurden lediglich zwei Armbanduhren beschädigt, aber nichts gestohlen. Hinweise zu den Einbrechern/Vandalen nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

