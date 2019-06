Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfallflucht

Lienen (ots)

Am Sonntag (23.06.), gegen 12.00 Uhr, war ein 58-jähriger Motorradfahrer auf der Kattenvenner Straße in Richtung Lienen unterwegs. In einem Kurvenbereich, zwischen den Einmündungen Am Mühlenbach und Im Mühlenbrook, kam ihm, seinen Schilderungen zufolge, ein grüner Ackerschlepper mit Anhänger entgegen. Um einem Zusammenstoß zu vermeiden, ist der Kradfahrer auf den angrenzenden Grünstreifen ausgewichen und dabei gestürzt. Der 58-Jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Der Ackerschlepper setzte die Fahrt fort. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

