Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B525/ Drei Verletzte bei Unfall

Coesfeld (ots)

Bei einem Unfall auf der B525 (Höhe Einmündung Lübbesmeyerweg) in Coesfeld sind am Montag (15. Juli) gegen 17.10 Uhr drei Personen leicht verletzt worden. Als vor ihr ein Pkw verkehrsbedingt abbremste machte eine Autofahrerin (53) aus Münster ein Ausweichmanöver und kam nach rechts von der Straße ab. Im Wagen saßen auch ein 67-jähriger Havixbecker sowie ein 15-Jähriger aus Ostbevern. Fahrerin und Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Die B525 war für Rettungseinsatz und Unfallaufnahme gesperrt.

