Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Sendener Straße/ Einbrecher scheitern an Terrassentür

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben versucht, in ein Einfamilienhaus an der Sendener Straße in Lüdinghausen einzubrechen. Dank zusätzlicher Sicherungstechnik hielt die Terrassentür dem Einbruchsversuch stand. Tatzeit war im Zeitraum zwischen Freitag (12. Juli), 17 Uhr und Montag, 17.30 Uhr. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02591/7930

