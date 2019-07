POL-COE: Dülmen, Westhagen/ Zeugin beobachtet Spiegelabtreter

Polizei Coesfeld

Am Wochenende sind in Dülmen mehrere Autos zerkratzt worden. In diesem Zusammenhang hat die Polizei jetzt einen Hinweis einer Zeugin bekommen. Die Frau hatte am Samstag (13. Juli) gegen 7.30 Uhr einen jungen Mann dabei beobachtet, wie der den Außenspiegel eines Mercedes abtrat. Der Wagen stand an der Straße Westhagen.

Den jungen Mann beschreibt die Zeugin wie folgt: 18-19 Jahre alt, blonde, kurze Haare, schwarze Jeanshose, graues T-Shirt.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich zu melden: 02594/7930

Ursprungsmeldung: Dülmen, Stolbergstraße, Hasselweg, Westhagen/ Zahlreiche Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen von Sachbeschädigungen an Autos in Dülmen, sich zu melden. Im Dülmener Wohngebiet Stolbergstraße/Hasselweg/Westhagen sind im Zeitraum zwischen Freitagabend (12. Juli, 20.30 Uhr) und Samstagmorgen (9 Uhr) mehrere Wagen zerkratzt worden. Der Polizei liegen bislang neun Anzeigen aus dem Viertel vor. An den Fahrzeugen entstanden jeweils Sachschäden zwischen 1.500 und 3.500 Euro. Aufgrund des Spurenbildes geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

