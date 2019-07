Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Dattelner Straße/ Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Pedelecfahrer (44) aus Datteln ist am Montag (15. Juli) gegen 14.40 Uhr bei einem Unfall an der Dattelner Straße (B235) in Olfen verletzt worden. Ein Autofahrer (45) aus Selm wollte von der Straße Schaafhausen auf die Dattelner Straße abbiegen und übersah dabei den Pedelecfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war. Der Dattelner konnte nicht mehr rechtzeig bremsen, stieß gegen das Auto, flog über die Motorhaube und stürzte auf den Boden. Zeugen leisteten Erste Hilfe und riefen den Rettungsdienst. Der brachte beide Unfallbeteiligte in ein Krankenhaus.

