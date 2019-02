Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Bremsschläuche durchtrennt, Zeugen gesucht

Fürstenberg (ots)

In der Nacht vom Mittwoch, 06.02.19 auf Donnerstag 07.02.19 kam es in Fürstenberg in der Zeit von 19:00 Uhr bis 05:45 Uhr zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bei einem Pkw Ford, der in der Neuen Straße, Höhe Hausnummer 10, abgestellt war, wurden die beiden vorderen Bremsschläuche durchtrennt. Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu der Tat geben oder hat auffällige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeistation Boffzen Tel.:05271 694820 oder das Polizeikommissariat Holzminden, Tel.: 055319580 entgegen.

Rückfragen bitte an:



PHK`in Nadine Meese

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

-Einsatz- und Streifendienst-

Telefon: 05535/958-122

E-Mail: nadine.meese@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell