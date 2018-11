POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Kusel

Kusel (ots) - Am Donnerstag, den 22.11.2018 zwischen 14 Uhr und 18:15 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Kusel, auf dem Parkplatz neben dem Ladengeschäft POP2000, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein parkender grüner OPEL Adam an der Heckseite (Fahrerseite) beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Polizei in Kusel bittet um sachdienliche Hinweise über die

Tel.-Nr.: 06381-9190!

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell