POL-DH: --- Einbrecher entwenden Pkw in Syke-Schnepke - Unfallfluchten in Wagenfeld und Syke - Hoflader in Bruchhausen-Vilsen entwendet

Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl aus Stall

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus dem Boxenlaufstall eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Oerdinghauser Straße einen Hoflader der Marke Schäffer. Das Arbeitsfahrzeug hat einen Wert von 30000 Euro. Wer etwas beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Syke unter 04242 9690 in Verbindung zu setzen.

Syke-Schnepke - Einbrecher entwenden Pkw

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durch eine der Terrassentür in ein Wohnhaus in Schnepke ein. Der oder die Täter entwendeten eine Damen-Handtasche mit Inhalt sowie den Schlüssel zum in der Einfahrt abgestellten PKW. Mit diesem fuhren die Diebe anschließend davon. Der Inhalt der Handtasche wurde später in einem angrenzenden Feld gefunden. Der PKW der Marke Daimler-Benz blieb verschwunden. Der gesamte Sachschaden beträgt über 50000 Euro.

Syke-Barrien - Fahrradfahrer verletzt

Eine 48-jährige Autofahrerin aus Barrien übersah Mittwochvormittag gegen 11.00 Uhr an der B6 Einmündung Glockenstraße einen 16-jährigen Fahrradfahrer aus Gessel und nahm ihm die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß wurde der junge Mann leicht verletzt; am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ungefähr 200 Euro.

Syke - Fahrerflucht nach Unfall

Eine 57-jährige LKW-Fahrerin aus Hülsede befuhr am Mittwochnachmittag um 16.00 Uhr die B6 in Richtung Nienburg, als aus der Einfahrt eines Schnellrestaurants an der Herrlichkeit unvermittelt ein PKW auf die Fahrbahn fuhr. Die Truckerin reagierte sofort, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der unbekannte PKW-Fahrer flüchtete an der nächsten Möglichkeit in die Straße "Zur Sparkasse". Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Syke, 042 42 969-0, in Verbindung zu setzen.

Stuhr - Diebstahl

Zwischen Dienstag und Mittwoch in der Zeit von 19:00 Uhr bis 05:40 Uhr, kam es in Brinkum in der Feldstraße zu einem Diebstahl von Kompletträdern. Ein noch unbekannter Täter bockte einen Mercedes auf Pflastersteine auf und entwendete alle vier Reifen mit Felge. Es ist ein Schaden von 4000 Euro entstanden.

Wagenfeld - Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 12.05 Uhr befuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin in Wagenfeld die Rahdener Straße von Rahden in Richtung Wagenfeld. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr ein Trecker mit einem angebauten Ackergerät entgegen. Der Trecker geriet teilweise auf ihre Fahrspur, was sie zum Ausweichen nach rechts veranlasste. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr die 24-Jährige nach rechts und überfuhr dabei einen Leitpfosten. Am Pkw und am Leipfosten entstand Sachschaden. Der Trecker-Fahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Wagenfeld, Tel. 05444 / 994200, entgegen.

