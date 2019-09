POL-DH: --- Twistringen - Pkw-Fahrerin eingeklemmt und schwer verletzt

Polizeiinspektion Diepholz

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Syke wurde am heutigen Mittwoch gegen 06.30 Uhr bei einem Unfall in Abbenhausen, Harpstedter Straße, schwer verletzt.

Die 20-Jährige hatte auf der Harpstedter Straße mehrere Fahrzeuge überholt, war dann wieder eingeschert. Aufgrund ihrer nicht angepassten, vermutlich zu hohen, Geschwindigkeit geriet sie in einer leichten Kurve ins Schleudern und nach rechts in den Seitenraum. Hier prallte sie frontal gegen einen Baum und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehr musste die Verletzte aus dem Fahrzeug schneiden, bevor sie an den Rettungsdienst übergeben werden konnte. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Totalschaden.

