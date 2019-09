Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wiederholt unter Alkohol in Sulingen aufgefallen - Tierquälerei in Maasen - Unfälle mit Pedelec und Fahrrad in Syke und Bassum ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Trunkenheit im Verkehr

Unbelehrbar scheint ein junger Mann aus Sulingen zu sein, was sein Verhalten im Straßenverkehr betrifft. Nachdem der 22-jährige dieses Jahr schon mehrfach unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt wurde, kontrollierte ihn die Polizei in der Nacht zum Samstag im Stadtgebiet. Hier wurden 1,6 Promille Alkohol sowie Drogeneinfluss festgestellt (Wir berichteten am 21.09.2019). Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde dem 22-jährigen die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein konnte zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht beschlagnahmt werden. Dies wurde dann am Sonntagabend durch die Polizei quasi "nachgeholt", nachdem der Mann erneut fahruntüchtig am Steuer seines PKW angetroffen wurde. Neben einer erneuten Blutprobe wurde auch der Fahrzeugschlüssel einbehalten sowie die Kennzeichen vom PKW abmontiert: der Ford war nämlich nicht mehr versichert. Es bleibt zu hoffen, dass der junge Mann nun endlich seine Lehren aus den Vorfällen zieht und nur noch als Fußgänger am Straßenverkehr teilnimmt.

Maasen - Tierquälerei

In der Zeit von Freitag, 20.09.2019, 21.00 Uhr bis Samstag, 21.09.2019, 08.30 Uhr, fügte ein bislang unbekannter Täter in Maasen, Allee, einer auf einer Weide gehaltene Stute mit einem bislang unbekannten Gegenstand erhebliche Verletzungen im Rückenbereich, Kopf und Unterleib zu. Bereits am Mittwoch, 15.09.2019, wurde in der Nähe ein weißer Transporter der Marke Ford gesichtet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, entgegen.

Stuhr - Unfall

Am Sonntag gegen 19.20 Uhr befuhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Kirchseelte die Straße Am Großen Heerweg. An der Kreuzung Kirchseelter Straße übersah sie einen 19-jährigen Pkw-Fahrer aus Syke. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 15000 Euro.

Stuhr - Unter Alkohol

Am Sonntag gegen 23.50 Uhr geriet eine 51-jährige Pkw-Fahrerin auf der B 51 in eine Kontrolle der Polizei. Bei einer näheren Überprüfung der Atemluft ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,5 Promille. Für die 51-Jährige war die Fahrt zu Ende. Von ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diepholz - Unfall

Aus bislang unbekannten Gründen verunfallte am gestrigen Sonntag gegen 05.05 Uhr ein 18-jähriger Lemförder auf der Ortsumgehung Diepholz. Er war auf dem Weg Richtung Lemförde, als er nach links von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum prallte und schließlich in den Graben rutschte. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr war alarmiert worden, da nicht sicher war, ob der Fahrer eingeklemmt war. Es entstand ein Schaden von 20000 Euro.

Syke - Einbruch in Schule

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag 14.00 Uhr bis Sonntag 16.00 Uhr in die BBS in Syke am Grevenweg ein. Mehrere Türen wurden geöffnet und Schränke aufgebrochen.

Bassum - Unfall zwischen PKW und Pedelec

Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Bassum übersah am Sonntagmittag gegen 13.00 Uhr einen vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer im Kreuzungsbereich zwischen Kirchweg und Karrenbruch. Der 62-jährige Bassumer Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 5200 Euro.

Syke - Unfall

Als ein 83-jähriger Weyher aus einem Waldweg im Syker Friedeholz die Landesstraße überqueren wollte, übersah er das Auto eines 59-jährigen Sykers, der in Richtung Okel unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß und der Fahrradfahrer wurde verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell