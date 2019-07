Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (453/2019) Sachbeschädigung an Audi A 3 auf Parkplatz in Benterode - 3.000 Euro Schaden, Täter unbekannt

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Benterode, Uschlager Straße Zwischen dem 19. und 21. Juli 2019

BENTERODE (jk) - Auf dem Parkplatz der Dorfgemeinschaftsanlage in Benterode (Landkreis Göttingen) in der Uschlager Straße haben Unbekannte zwischen dem 19. und 21. Juli (Wochenende) einen Audi A 3 mutmaßlich mit Steinen beworfen und so u. a. das Fahrzeugdach beschädigt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 3.000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Staufenberg, Telefon 05543/2230.

