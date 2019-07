Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (452/2019) Unfallflucht in Lutterberg - Geparkter Skoda beschädigt

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Lutterberg, Drei-Meister-Straße Nacht zu Mittwoch, 17. Juli 2019

LUTTERBERG (jk) - Vermutlich beim Wenden hat ein unbekanntes Fahrzeug in der Nacht zum 17. Juli (Mittwoch) im Staufenberger Ortsteil Lutterberg (Landkreis Göttingen) in der Drei-Meister-Straße einen ordnungsgemäß geparkten Skoda am hinteren Kotflügel beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet.

An dem grünen Wagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Polizei stellte bei Begutachtung des Schadens gelben Fremdlack fest, der vom Unfallverursacher stammen dürfte.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter der 05541/9510 entgegen.

