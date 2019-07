Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (449/2019) Vermisster aus Bilshausen leblos aufgefunden

Göttingen (ots)

BILSHAUSEN (jk) - Der seit Freitag aus seinem Wohnhaus in Bilshausen (Landkreis Göttingen) vermisst gewesene 79 Jahre alte Eduard S. ist tot. Er wurde am Samstag (27.07.19) gegen 13.40 Uhr in der Ortschaft leblos aufgefunden. Die Todesursache ist unklar.

Der Leichnahm des 79-Jährigen wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Öffentlichkeitsfahndung (unsere Pressemitteilung Nr. 448 vom heutigen Tage) wurde soeben aus dem Presseportal entfernt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

