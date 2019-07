Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (451/2019) PKW gegen PKW gegen PKW - Zwei beschädigte Autos und rund 4.000 Euro Schaden bei Unfallflucht vor Freibad in Reyershausen

Göttingen (ots)

Bovenden, Ortsteil Reyershausen, Borntalstraße Donnerstag, 25. Juli 2019, zwischen 15.45 und 17.30 Uhr

BOVENDEN (jk) - Zwei beschädigte Fahrzeuge mit einem geschätzten Gesamtschaden in Höhe von rund 4.000 Euro ließ am Donnerstag (25.07.19) vor dem Freibad in Reyershausen (Landkreis Göttingen) ein bislang unbekannter Autofahrer zurück. Der Unfall passierte nach ersten Erkenntnissen am Nachmittag in der Zeit zwischen 15.45 und 17.30 Uhr.

Die ermittelnde Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Unfallfahrer mit seinem Wagen vermutlich beim Vorwärtsausparken gegen einen VW Lupo stieß und diesen infolgedessen nach vorn gegen einen abgestellten Hyundai schob.

Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle.

Da sich der Vorfall unmittelbar vor dem Bad ereignete, hoffen die Ermittler, dass Besucher des Bades oder auch andere Personen das Geschehen beobachtet haben könnten. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

