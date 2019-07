Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Brand eines Autos am Bahnhof Wildeshausen +++ Nachtrag

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 21.07.2019, gegen 01:00 Uhr, kommt es zu einem Brand eines Autos am Bahnhof in Wildeshausen. Das betroffene Auto war auf dem Parkplatz am Bahnhof abgestellt. Aus bislang unbekannten Gründen kam es im Fahrzeug zu einem Schwelbrand, der letztlich von der Feuerwehr Wildeshausen gelöscht werden konnte. Das Auto wurde durch den Brand schwer beschädigt.

Personen, die Auffälligkeiten festgestellt oder Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 zu melden.

+++ NACHTRAG +++

Die Brandermittler der Polizei Wildeshausen haben den Pkw am Montag, 22. Juli 2019, nochmal in Augenschein genommen. Dabei sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass der VW in Brand gesteckt wurde. Der entstandene Schaden am fast 30 Jahre alten Pkw wurde auf 1.000 Euro geschätzt und damit als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft.

Als Brandherd konnte die hintere Rücksitzbank ausgemacht werden. Vermutlich wurde eine Scheibe beschädigt und ein Brandsatz in den Pkw gelegt oder geworfen. Wer am Bahnhof in Wildeshausen verdächtige Personen gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (859272).

