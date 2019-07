Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham +++ Zeugen und Geschädigte gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstag, 18. Juli 2019, 12:30 Uhr, hat sich in Nordenham ein Verkehrsunfall ereignet, zu dem die Polizei nun Zeugen und den Geschädigten sucht.

Ein 55-jähriger Mann aus Nordenham befuhr mit einem Stadtbus die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hafenstraße. In Höhe des Seniorenzentrums kam ihm ein Pkw entgegen, der ihn zu einem Ausweichen nach rechts zwang. Dabei kam es vermutlich zur Berührung mit einem am Straßenrand geparkten Pkw.

Zunächst setzte der Mann seine Fahrt fort, stellte im weiteren Verlauf aber fest, dass an seinem Bus ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro entstanden war und damit auch ein Schaden am geparkten Pkw entstanden sein musste. Der 55-Jährige begab sich zur Polizei und gab den Unfallhergang zu Protokoll.

Bislang konnten weder der entgegenkommende Fahrzeugführer noch ein beschädigter Pkw festgestellt werden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegengenommen (849610).

