POL-FR: Häg-Ehrsberg

Rohmatt: Zeugensuche nach Einbrüchen in Rohmatt und Happach

Freiburg (ots)

Von Montag, 02.09.19, auf Dienstag wurde in Rohmatt in zwei Geschäftsgebäude eingebrochen. In einem Fall drangen die Täter über ein Fenster in die Räume ein und durchsuchten dieses. Hierbei gelangten die unbekannten Täter an Bargeld. Im zweiten Fall wurde eine Eingangstüre aufgebrochen. Auch hier lag die Zielrichtung auf Bargeld. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Happach. Hier wurde in ein Bauernhaus eingebrochen. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Aufgrund erster Hinweise könnte der Tatzeitpunkt gegen 03 Uhr gelegen haben. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 88900, sucht Zeugen, welchen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

