Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Unter Drogeneinfluss auf E-Bike unterwegs

Freiburg (ots)

Eigentlich wegen eines fehlenden Rücklichts entschloss sich eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Breisach am Dienstag, 03.09.2019, gg. 00:13 Uhr, den Fahrer eines E-Bikes in der Gündlinger Straße in Ihringen zu kontrollieren. Dieser flüchtete jedoch vor der Polizei und versuchte, sich hinter einer Hecke in einem angrenzenden Gartengrundstück zu verstecken - vergeblich. Bei der Kontrolle konnten Anzeichen auf Drogeneinfluss erlangt werden. In der mitgeführten Umhängetasche konnten die Beamten verschiedene Drogen, kleine Plastiktütchen und eine größere Menge Bargeld auffinden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Radfahrers konnten weitere Drogen sichergestellt werden. Der 33-Jährige wurde einer Blutentnahme sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen und sieht sich nun mit einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz konfrontiert.

