Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Kletterer abgestürzt und schwer verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Kletterunfall kam es am Montag, 02.09.19, gegen 16 Uhr, am Windbergfels bei St. Blasien. Hier stürzte ein 19 jähriger Mann aus mehreren Metern ab und zog sich schwere Verletzungen zu, die nach vorliegenden Erkenntnissen nicht lebensgefährlich waren. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell