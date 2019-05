Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer nach Unfallflucht gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 13.05.2019 gegen 17:30 Uhr fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Nissan Micra auf der Niedererdstraße. Ein unbekannter Autofahrer fuhr mit einem grauen Auto auf der Fieskostraße. Im Kreuzungsbereich Niedererdstraße / Fieskostraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Der unbekannte Autofahrer im grauen Auto mit vermutlich polnischem Kennzeichen flüchtete über die Niedererdstraße. An dem Auto des 74-Jährigen entstand Totalschaden. Der flüchtige Autofahrer soll etwa 30 Jahre gewesen sein und helle kurze Haare gehabt haben. Wer Angaben zu dem Unfall und dem unbekannten Auto bzw. Autofahrer machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

