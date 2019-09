Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zeugensuche nach Heckenbrand

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.09.19, gegen 20.30 Uhr, kam es im Hammer in Wehr zum Brand einer etwa 10m langen Hecke. Nach bisherigen Erkenntnissen meldeten vermutlich zwei Kinder in einer nahegelegenen Gaststätte den Brand. Durch anwesende Personen wurde daraufhin die Feuerwehr verständigt und die Hecke mit einem Feuerlöscher gelöscht. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei waren die beiden Kinder nicht mehr am Brandort. Die Feuerwehr aus Wehr war mit drei Fahrzeugen und etwa 15 Einsatzkräften im Einsatz. Der Polizeiposten Wehr, Tel. 07762 8078-0, sucht Zeugen.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell