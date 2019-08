Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ungewöhnliche Strafanzeige -Veränderung einer Grenzbezeichnung-

Einbeck (ots)

Am Samstag, d. 03.08.2019, gegen 10.30h erstattete eine 50-jährige Dörrigserin eine Strafanzeige gegen einen 77-jährigen Dörrigser. Dieser hatte nach einem Streit zwischen den verwandten Personen einen Grenzpunkt zwischen den beiden Grundstücken zu seinen Gunsten verändert, in dem er diesen aus der Mauer herausbrach und ca. 1,5m in Richtung der Geschädigten versetzte. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell