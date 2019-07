Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher langt durchs Fliegengitter

Bocholt (ots)

Eine Handtasche samt Portemonnaie mit Geld und Papieren hat ein Unbekannter am Mittwoch in Bocholt gestohlen. Der Täter war auf den Anbau eines Wohnhauses an der Bismarckstraße gekletterte, hatte ein Loch in ein Fliegengitter geschnitten und konnte so an seine Beute kommen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell