POL-BOR: Ahaus - Radfahrer erfasst und schwer verletzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat am Mittwoch ein Radfahrer in Ahaus-Wüllen bei einem Unfall erlitten. Ein 21-Jähriger war mit seinem Wagen gegen 20.45 Uhr auf der L572 aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Wüllen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen passierte der Stadtlohner die Einmündung der Barler Straße mit überhöhter Geschwindigkeit und kam auf die Gegenfahrbahn. In Höhe einer Querungshilfe erfasste sein Wagen links davon einen 35-Jährigen, der dort die Stadtlohner Straße mit seinem Rad überqueren wollte. Der Ahauser prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde auf den Bürgersteig zurückgeschleudert. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des 21-Jährigen sicher, ebenso die beteiligten Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.800 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Unfalls laufen.

