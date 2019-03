POL-PDNR: Neuwied. Pressebericht "Rosenmontag" der Polizeiinspektion Neuwied - Zeugen und Geschädigte gesucht!

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Neuwied. Pressebericht "Rosenmontag" der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Stadtgebiet Neuwied - Körperverletzung, Geschädigte und Zeugen gesucht! In den Abendstunden des Rosenmontags kam es im Stadtgebiet Neuwied zu drei Körperverletzungsdelikten. Bei der Aufnahme einer Körperverletzung gegen 19.30 Uhr in der Nähe des Kauflandes - eine 48-jährige, als Hummel verkleidete Frau hat zwei andere Personen ins Gesicht geschlagen - wurde den Polizeibeamten mitgeteilt, dass diese Frau zuvor einem 15-jährigen Mädchen eine Bierflasche über den Kopf gezogen habe. Das Mädchen sei daraufhin kurz zu Boden gegangen. Zeugen hatten ihre Hilfe angeboten, doch das Mädchen entfernte sich, bevor die Polizei eintraf. Die Geschädigte war mit einer hellen Jacke bekleidet, hat lange dunkle, gelockte Haare und ist schlank. Die Geschädigte und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter 02631 / 878 - 0 zu melden. Auch die namentlich bekannte Beschuldigte hatte sich vor Eintreffen der Beamten bereits entfernt. Gegen 20.40 kam es zu einer Schlägerei vor dem Seiteneingang der Neuwied Galerie. Zwei Personengruppen provozierten sich gegenseitig. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde eine 18-Jährige von einer etwa Gleichaltrigen aus der anderen Gruppe an den Haaren gezogen und in den Bauch getreten. Die Täterin ist ca. 17-18 Jahre alt. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter 02631 / 878 -0 entgegen.

Gladbach. Gegen 14 Uhr wurde der Polizei Neuwied ein Mann gemeldet, der mit einem Rollator auf der Landstraße zwischen Heimbach und Gladbach unterwegs sein sollte. Dem war tatsächlich so. Der Mann, ein 65-jähriger aus der City, wurde auf der Straße angetroffen und auf den nebenliegenden Fußweg verwiesen. Er war zum Rosenmontagsumzug nach Gladbach unterwegs. Gegen 20:15 Uhr musste die Polizei nochmal nach Gladbach ausrücken. Eine 13-jährige hatte über Notruf mitgeteilt, dass sie sich Sorgen um ihre ebenfalls 13-jährige Freundin machte. Sie sei angetrunken und plötzlich mit einem älteren Jungen verschwunden. Die Polizei traf die junge Dame kurz darauf wohlbehalten - aber alkoholisiert - in Begleitung eines 17-järhigen an. Da der junge Mann weder der Mitteilerin noch der Familie der Vermissten bekannt war, wurde die junge Dame an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Engers. In Engers kam es gegen 21 Uhr zu einer Körperverletzung aus Eifersucht. Ein 31 Jähriger hatte seinem einen Jahr älteren Kontrahenten, der jetzt mit seiner ehemaligen Freundin liiert ist, unvermittelt im Festzelt mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen. Der Geschädigte erlitt Schmerzen, blieb aber sonst unverletzt. Gut zwei Stunden später meldete das Sicherheitsunternehmen Ärger mit einem 30-jährigen Mann. Dieser erhielt einen Platzverweis für das Zelt für die gesamte Nacht. Diesen hielt der Mann zwar ein, blieb aber in der Nähe. Dumm nur, dass er gegen Mitternacht die eingesetzten Kräfte der Polizei ansprach, um sich für sein zuvor gezeigtes Verhalten zu entschuldigen und dabei einen Joint in der Hand hielt. Eine Strafanzeige wurde vorgelegt.

Heimbach-Weis. Um 22.15 Uhr wurde "Am Königsgericht" in Heimbach-Weis eine hilflose Person gemeldet. Die Polizei traf den 39-jährigen Mann an und stellte bei ihm eine Alkoholkonzentration von 4,41 Promille fest. Der Rettungsdienst war vor Ort. Trotzdem war der Mann noch wegefähig. Um 23.30 Uhr wurden in Heimbach verdächtige Jugendliche auf dem Dach eines Gebäudes in der Nähe des dortigen Festzeltes gemeldet. Bei der Überprüfung Konten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Es wurden keine Beschädigungen festgestellt.

