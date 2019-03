Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus vom 05.03.2019

Asbach (ots)

Im Rahmen der Begleitung des Karnevalzuges in Asbach hatte die Polizei viel zu tun. In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Asbach sind 8 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz geahndet worden. Zudem wurden 4 alkoholisierten und randalierenden Personen ein Platzverweis erteilt, Gefährderansprachen durchgeführt und Strafanzeigen aufgenommen. Im Rahmen der "Afterzugparty" im Dorfgemeinschaftshaus in Asbach kam es am späten Abend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Ein 24 - jähriger Beschuldigter schlug dabei einem 30 - jährigen Geschädigten mit der Faust gegen den Kopf. Vor der Musikbühne der Karnevalsveranstaltung kam es gegen 18:00 Uhr zu einer Schubserei. Der 18 - jährige Geschädigte bekam ohne erkennbaren Grund von einem bisher unbekannten männlichen Täter einen Faustschlag ins Gesicht. Dabei erlitt der Geschädigte eine blutige Verletzung am linken Auge. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Gegen 19:00 Uhr wurden die Polizeibeamten auf dem Veranstaltungsgelände auf einen 25 - jährigen Mann aufmerksam, der sichtlich alkoholisiert (1,87 Promille Atemalkohol) mit einem Messer hantierte. Nachdem er der Aufforderung, das Messer wegzulegen keine Folge leistete, musste ihm das Messer mit körperlicher Gewalt abgenommen werden. Hierbei leistete der Mann mit Schlägen und Tritten gegen die Polizeibeamten erheblichen Widerstand, bis er zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte. Bei den Widerstandshandlungen erlitten ein Polizeibeamter und der Beschuldigte leichte Verletzungen. Der Mann wurde anschließend ins Polizeigewahrsam verbracht, wo er auf richterliche Anordnung bis zu seiner Ausnüchterung verblieb und am Folgetag um 8 Uhr entlassen wurde.

