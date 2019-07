Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal-Tatverdächtiger nach Straßenraub festgenommen

Wuppertal (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (28.07.2019, gegen 04:25 Uhr), kam es zu einem Überfall auf eine Gruppe von drei Personen am Klosterwall in Solingen. Der Tatverdächtige pöbelte die Gruppe zunächst an. Als diese ihm zu verstehen gaben, keinen Ärger haben zu wollen, zog er sich zurück. Einige Minuten später trafen beide Parteien erneut aufeinander. Unvermittelt versetzte der Tatverdächtige einer Person aus der Gruppe mehrere Schläge ins Gesicht, woraufhin diese zu Boden ging. Als sich eine weitere Person aus der Gruppe schützend vor das Opfer stellen wollte, wurde auch dieser ins Gesicht geschlagen. Anschließend entwendete der Tatverdächtige dem am Boden liegenden Geschädigten die Geldbörse und floh sodann mit seiner Beute in Richtung Hauptstraße. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen unweit vom Tatort kontrollieren und vorläufig festnehmen. Der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Zweiundzwanzigjährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am heutigen Tage dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Einer der Geschädigten musste auf Grund seiner Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

