Polizei Wuppertal

POL-W: W Täter festgenommen-Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Wuppertal (ots)

Gestern (28.07.2019), gegen 08:10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in Geschäftsräume an der Höhne in Wuppertal-Barmen. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Ein Anwohner meldete eine verdächtige Person, die eine Schaufensterscheibe eingeschlagen hatte und Kleidungsstücke wegnahm. Mit der Beute flüchtete der Mann. Er konnte in der Nähe mit seiner Beute von Polizisten festgenommen werden. Ihn erwarten eine Anzeige und die Fragen der Kriminalpolizei. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell