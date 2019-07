Polizei Wuppertal

POL-W: W Straßenraub in Heckinghausen - mögliche Tatverdächtige gefasst

Wuppertal (ots)

Ein 30-Jähriger wurde in der Nacht zu Samstag (27.07.2019) Opfer eines Raubüberfalls in Wuppertal. Der junge Mann war zu Fuß auf der Heckinghauser Straße unterwegs, als er gegen 03:20 Uhr von drei Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Im Laufe der Unterhaltung forderten die drei, unter Androhung von Gewalt, zunächst das Handy und Geld. Anschließend versuchten sie noch, mit der EC-Karte des 30-Jährigen Bargeld an einem Geldautomaten abzuheben. Als dies misslang, flüchteten die Räuber zu Fuß. Der 30-Jährige blieb unverletzt und konnte mit Hilfe einer Passantin die Polizei alarmieren. Die Einsatzkräfte stellten während der Fahndung, unweit des Tatorts, drei verdächtige junge Männer (19, 20, 20 Jahre alt) fest, bei denen es sich um die Tatverdächtigen handeln könnte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich der Tatbeteiligung und dem Verbleib der Beute dauern an. (cw)

