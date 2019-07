Polizei Wuppertal

POL-W: W Kellerbrände am Ostersbaum in Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag brannte es in mehreren Kellern an der Straße Ostersbaum in Wuppertal. Gegen 02:45 Uhr entdeckten Anwohner Rauchschwaden, die aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses kamen und alarmierten die Feuerwehr und diese die Polizei. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte entdeckten einen weiteren Kellerbrand an einem zweiten Mehrfamilienhaus und einen brennenden Rollstuhl vor einem dritten Haus. Die Feuerwehr konnte die Brände rasch löschen und sämtliche Hausbewohner unverletzt retten. Während der Löscharbeiten war der Ostersbaum für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an. Derzeit gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. (cw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Leitstelle

Telefon: 0202 / 284 - 0



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell