POL-MK: Einbrecher im Keller/ Diebe in Begegnungsstätte/ Waschmaschinendiebe in Asylunterkunft

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Danziger Straße eingedrungen. Sie hebelten zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag vier Holzparzellen auf. Nach den ersten Erkenntnissen wurde ein Fernseher gestohlen.

In einer Begegnungsstätte am Kurt-Schumacher-Ring hat am Mittwochmorgen ein Unbekannter in die Geldbörse zweier Seniorinnen gegriffen und Bargeld herausgezogen. Eine Geldbörse steckte in oder an einem Rollator, die zweite in einer Handtasche, die an der Garderobe hing. Bemerkt wurde der Diebstahl gegen 12.30 Uhr.

Gegen 23.30 Uhr überraschte ein Zeuge im Keller einer Asylunterkunft an der Mendener Straße zwei Männer, die eine Waschmaschine abtransportieren wollten. Der Zeuge sprach die etwa 25 Jahre alten Männer an. Die ließen alles fallen, rannten raus und stiegen in einen Renault. Möglicherweise handelt es sich um ein Taxi.

Hinweise in allen Fällen bitte unter Telefon 9199-0.

