POL-MK: Roller-Diebstahl verhindert

Hemer (ots)

Am Donnerstag um 10.25 Uhr bemerkte ein Zeuge an der Zeppelinstraße eine Person, die sich an einem abgestellten Roller zu schaffen machte. Als er den jungen Mann ansprach, rannte dieser weg. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

