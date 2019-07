Polizei Wuppertal

POL-W: W Geldautomat in Wuppertal-Barmen gesprengt

Wuppertal (ots)

Heute (25.07.2019), gegen 01:15 Uhr, kam es an der Bromberger Straße in Wuppertal-Barmen zu der Sprengung eines Geldautomaten. Drei Unbekannte hebelten die Zugangstür zu dem Automatenraum auf. Nachdem es zu der Sprengung gekommen war, entfernten die Tatverdächtigen sich mit einem dunklen PKW über die Carnaper Straße in Richtung Autobahn 46. Die Fahndung mit starken Polizeikräften, die von einem Hubschrauber unterstützt wurden führte nicht zur Festnahme der Täter. Der entstandene Schaden an den Räumlichkeiten wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Ob die Täter Beute machten, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

