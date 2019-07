Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter nach Schlägerei in Elberfeld - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in der Elberfelder Innenstadt. In der Nacht zu Samstag (27.07.2019), gegen 01.30 Uhr, belästigte ein 51-jähriger Mann eine Gruppe junger Frauen auf einem Parkplatz an der Straße Mäuerchen. Als die Frauen ihn aufforderten zu gehen, schlug er zwei von ihnen leicht ins Gesicht. Dies beobachtete ein bis dahin unbeteiligter junger Mann und ging dazwischen. Er soll dem 51-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik. Der junge Mann flüchtete nach dem Schlag in unbekannte Richtung. Die Zeuginnen beschrieben ihn wie folgt: ca. 170 cm groß, dunkle Hautfarbe, "Dreadlocks", dunkles T-Shirt mit Aufdruck, schwarze kurze Hose, weiße Turnschuhe. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und vor allem zur Identität des Flüchtigen geben können. Hinweise nimmt die Polizei Wuppertal unter der Telefonnummer 0202 / 2840 entgegen. (cw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Leitstelle

Telefon: 0202 / 284 - 0



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell