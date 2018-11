POL-BOR: Isselburg - Porsche und Mercedes GLA gestohlen

Isselburg (ots) - Home-Jacking in Anholt: Unbekannte erbeuteten in der Donnerstagnacht in Isselburg-Anholt einen roten Porsche Boxter, einen grauen Mercedes GLA 200d, sowie Kleidung und Bargeld. Die Täter hatten sich in der Zeit von 0 bis 5 Uhr auf noch unbekannte Weise Zutritt zu einem Wohnhaus am Harlingweg verschafft. Die Einbrecher durchsuchten zahlreiche Schränke und hebelten auch einen Tresor auf. Aus diesem entnahmen sie die Fahrzeugschlüssel zu den Autos. Der Porsche war mit dem amtlichen Kennzeichen BOH-PB718, der Mercedes mit dem amtlichen Kennzeichen BOH-PM333 zugelassen. Die Anwohner befanden sich zur Tatzeit schlafend im Haus. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

