POL-BOR: Borken-Marbeck - Pkw stößt mit Traktor zusammen

Borken-Marbeck (ots) - Am Donnerstag stieß ein 65-jähriger Traktorfahrer (Borken) mit einer 22 Jahre alten Autofahrerin (Borken) gegen 18 Uhr auf der Rhader Straße zusammen. Beide Fahrzeuge fuhren in Richtung Marbeck Bahnhof. Am Bahnübergang mussten sie an der roten Ampel halten. Als sie weiterfahren durften, wollte die 22-Jährige den Traktorfahrer überholen. Dieser beabsichtigte jedoch links in die Straße "Helle" abzubiegen. Dabei stießen die Fahrzeuge zusammen. Der 65-Jährige schien dies jedoch nicht bemerkt zu haben und setzte seine Fahrt zunächst erst einmal fort. Eine aufmerksame Zeugin fuhr ihm hinterher und informierte ihn über den Unfall. Daraufhin kehrte auch der Fahrer des Traktors zur Unfallstelle zurück.

Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 2.000 Euro.

