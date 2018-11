POL-BOR: Vreden - Unfallflucht im Bereich Köckelwick

Vreden (ots) - Am frühen Dienstagabend ereignete sich auf der Straße "Köckelwick" in Vreden in Höhe der Hausnummer 32a gegen 17.50 Uhr ein Unfall. Ein noch unbekannter Autofahrer war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Da hierbei auch ein Böschungsschaden entstanden war, hätte der Unfallfahrer die nötigen Schritte zur Schadensregulierung einleiten müssen. Tat er aber nicht, er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Der Fahrer konnte jedoch bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, oder wissen, wer das Fahrzeug zur Unfallzeit führte. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Ford Focus mit BOR-Kennzeichen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Ahaus unter der Rufnummer 02561-9260 entgegen.

