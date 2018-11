POL-BOR: Gronau - Einbruch in Geschäft scheitert

Gronau (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 19.15 Uhr, bis Donnerstag, 08.45 Uhr, versuchten Einbrecher vergeblich, die Eingangstür eines Geschäftes an der Schulstraße aufzuhebeln. Der oder die Täter richteten zwar einen Schaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro an, konnten aber nicht in das Geschäft eindringen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell