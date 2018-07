POL-BO: Versuchter Geldautomatenaufbruch

Bochum (ots) - Am gestrigen 05. Juli, gegen 10.45 Uhr, wurde an der Hattinger Straße 373 in Bochum ein beschädigter Geldautomat festgestellt. Unbekannte Kriminelle hatten versucht, dieses in der Nacht vom 04.07. aufzubrechen. Dabei beschädigten sie das Geldausgabefach, gelangten jedoch nicht an Beute. Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

