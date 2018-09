POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - beteiligter junger Radfahrer gesucht

Wilhelmshaven (ots) - bockhorn. Am Montag, 10.09.18, wurde bei der Polizeistation in Bockhorn nachträglich ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich am 07.09.2018 ereignet haben soll.

Am Freitagmorgen kam es gegen 06:50 Uhr auf dem Gehweg der Lange Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Beide Radfahrer waren nicht gestürzt und sind beide nach einem kurzen Wortwechsel weitergefahren. Bei der anzeigenden Radfahrerin stellten sich jedoch später Schmerzen ein.

Der andere beteiligte Radfahrer, bei dem es sich um einen jungen Mann handeln soll, wird gebeten sich mit der Polizeistation Bockhorn unter der Rufnummer 04453/7350 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell