POL-W: RS Hoher Sachschaden-eine Verletzte-Unfall in Remscheid

Gestern (28.07.2019), gegen 19:10 Uhr, kam es in Remscheid, auf der Reinshagener Straße zu einem Unfall mit einer verletzten Frau und hohem Sachschaden. Eine 71-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes in Richtung Voßnackenstraße. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dort stieß sie mit dem Mazda einer entgegen kommenden, ebenfalls 71-Jährigen, zusammen. Anschließend rammte die Mercedes-Fahrerin zwei geparkte Opel. Sie verletzte sich und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. sw

