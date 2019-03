Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Holle

Hildesheim (ots)

Holle (web) - Am Mittwoch, 06.03.19, zwischen 20:10 Uhr und 22:00 Uhr, kam es in Holle, Zollstraße, zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Im o. g. Zeitraum hatte eine 20jährige Anwohnerin den von ihr genutzten Pkw Alfa Romeo Mito, Farbe: schwarz, am Fahrbahnrand in Höhe der Zollstraße 12 abgestellt. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren den geparkten Pkw. Dabei wurde nicht nur der Außenspiegel abgerissen, sondern auch die Tür und der Kotflügel beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 050263-9010) in Verbindung zu setzen.

