Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Eime ( fri ) : Am 05.03.19 parkte eine 19-jährige Geschädigte ihren weißen VW Polo in der Zeit von 08:00-16:30 Uhr auf dem vorderen Mitarbeiterparkplatz der Firma ASWO im Riesweg in Eime. Gegen 16:40 Uhr stellte sie eine Beschädigung auf der rechten Fahrzeugseite im Bereich der Beifahrertür fest. Die Beschädigung deutet daraufhin, dass die Fahrertür eines bislang unbekannten Verursachers durch unachtsames Öffnen mit der Beifahrertür der Geschädigten kollidierte. Hierbei entstand eine Eindellung dessen Schadenssumme sich auf ca. 1000EUR beläuft. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter 05068-93030 oder der Polizeistation in Gronau unter 05182-909220 in Verbindung zu setzen.

