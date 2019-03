Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth, Polizeikommissariat

05.03.2019

Am heutigen Dienstag, den 05.03.2019, kam es im Holler Ortsteil Sottrum, zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei vermutet, dass der Unfallfahrer die Ziegeleistraße aus Richtung Holle kommend weiter in Richtung Henneckenrode befuhr. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug dann, aus bisher ungeklärter Ursache, nach Rechts von der Fahrbahn ab. Hier geriet das Fahrzeug zunächst auf eine Grünflache, prallte dann gegen den Zaunpfahl eines Elektrozaunes und prallte schließlich im Anschluß noch gegen die Hauswand des Grundstückes "Ziegeleistraße 4". Hier entstand ein Schaden von ca. 5.000,- Euro. Im Anschluß entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, nachdem noch abgefallene Fahrzeugteile aufgesammelt wurden, vom Unfallort. Der 61-jährige Geschädigte gab an, dass die Unfallzeit zwischen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr, des heutigen Tages liegen müsse. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug oder etwaigen Personen geben können, sich dei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden. (Lö)

