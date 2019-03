Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an zwei Pkw in der Gartenstraße in Gronau

Hildesheim (ots)

(bur) Im Tatzeitraum, 05/06.03.2019, 19:00 - 06:00 Uhr, haben unbekannte Täter zwei in der Gronauer Gartenstraße 20 abgestellte Fahrzeuge dortiger Anwohner zerkratzt. Der Schaden wird auf ca 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Elze/Gronau hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte mögliche Zeugen, die verdächtige Personen in dieser Zeit wahrgenommen haben, sich bei der Polizei in Elze unter 05068-93030 oder in Gronau unter 05182-909220 zu melden.

