POL-F: 181122 - 1137 Frankfurt-Bockenheim: Pkw-Aufbrüche

Frankfurt (ots) - (fue) Durch bislang unbekannte Personen wurden am Mittwoch, den 21. November 2018, drei Personenkraftwagen gewaltsam aufgebrochen. Die Fahrzeuge, allesamt vom Hersteller BMW, standen geparkt in den Straßen Hersfelder Straße, Salvador-Allende-Straße sowie Schönhofstraße. Die Täter bauten die Navigationsgeräte sowie die Lenkräder mit den Airbags aus. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, sich mit dem 13. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511300 in Verbindung zu setzen.

