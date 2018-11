POL-F: 181121 - 1135 Bundesautobahn 5: Unfallbeteiligte flüchten - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots) - (ka) Am Montagmorgen flüchteten gleich zwei Autofahrer nach einem Unfall auf der A5. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 07.15 Uhr waren drei Autos auf der A5 in Richtung Darmstadt auf allen drei Fahrstreifen unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Niederrad und dem Frankfurter Kreuz wechselte das Auto von dem rechten plötzlich auf den mittleren Fahrstreifen und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Pkw, der dort unterwegs war, konnte noch auf den linken Fahrstreifen ausweichen, fuhr jedoch so knapp vor den dort fahrenden Mercedes, dass der 45-jährige Fahrer nicht mehr bremsen konnte und es zum Zusammenstoß kam. Der Autofahrer hielt zunächst noch mit Warnblinker auf dem linken Fahrstreifen, entschied sich jedoch kurze Zeit später, trotz eines Heckschadens, weiterzufahren.

Einzig der Mercedesfahrer blieb an der Unfallstelle und wartete auf die Polizei. An dem Mercedes entstand ein erheblicher Frontschaden, der Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang und/oder den beteiligten Autos geben können, sich unter der Telefonnummer 069/755-46400 zu melden.

