Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Bauernhausbrand in Solingen-Ohlings

Wuppertal (ots)

Am Sonntag, den 28.07.2019, gegen 6:30 Uhr am Morgen, entwickelte sich ein Brand in einem leerstehenden Bauernhaus im Pohligshof. Ein Anwohner meldete den Brand, der umgehend von den Einsatzkräften der Feuerwehr bekämpft wurde. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl des Backsteingebäudes. Gegen 8:00 Uhr beendete die Feuerwehr erfolgreich die Brandschutzarbeiten. Die Schadenshöhe ist Gegenstand er Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zur Zeit des Brandes - der aus bislang ungeklärter Ursache entstand - befanden sich keine Personen im Haus. Die Polizei bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284 0 zu melden. (jb)

